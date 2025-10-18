Украинский пленный Рябенко заявил о дружелюбном отношении российских военных

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рябенко рассказал об отношении российских бойцов. Об этом он сообщил Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По его словам, к нему относятся хорошо. Российских военных он назвал «дружественными ребятами». Рябенко призвал сослуживцев сдаваться в плен. «Здесь нормально относятся. В плену не так страшно, как обрисовывают в средствах массовой информации», — сказал он.

Рябенко добавил, что попал в ряды ВСУ после того, как был насильно схвачен сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В российском ведомстве подчеркнули, что в настоящее время жизни и здоровью украинского бойца больше ничего не угрожает.

Ранее боец из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен российского военного с позывным Липецк. Как рассказал пленный, он попал под обстрел и был ранен, из-за чего не мог передвигаться.