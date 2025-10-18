Экс-глава британского Генштаба Ричардс: Украина не победит Россию

Украине не удастся выйти победителем из противостояния с Россией. Такое мнение в интервью The Independent раскрыл экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс, высказавшийся таким образом о перспективе Киева в конфликте.

«Я считаю, что они не победят, — сказал бывший высокопоставленный военный, отвечая на вопрос о шансах Украины. — Мы подтолкнули Украину к борьбе, но не дали ей необходимых для победы средств».

Он добавил, что его ответ был бы иным, если бы британские военные принимали участие в сражениях на стороне украинских коллег. Однако, по его словам, этого никогда не случится, поскольку для Англии вопрос сохранности Украины не является экзистенциальным. При этом Ричардс признал, что его таковым считают в Кремле.

«Инстинктивно я считаю, что лучшее, что может сделать Украина — начать мирные переговоры», — заключил экс-глава британского Генштаба.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не согласился с высказыванием президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине, заявив, что двух победителей быть не может. Медведев подчеркнул, что дело не в целях России, а в том, что «банду» Зеленского на Украине не признают победителями ни при каких обстоятельствах.