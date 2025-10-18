Мир
Раскрыто содержание сказанного Трампом Зеленскому на встрече в Вашингтоне

«Страна.ua»: Трамп заявил Зеленскому о нежелании втягивать США в конфликт
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому о нежелании втягивать США в конфликт. Об этом сообщает украинское издание «Страна», передает РИА Новости.

В пятницу, 17 октября, в Вашингтоне состоялась встреча украинского и американского лидеров.

Издание отметило, что по итогам встречи решение о передаче Киеву ракет Tomahawk так и не было принято. Это ломает избранную властями Украины стратегию, говорится в материале «Страны».

Ранее о провале Зеленского в США заявили во Франции. Политик Флориан Филиппо указал, что теперь у Зеленского осталась всего одна опция — согласиться на переговоры с Россией.

