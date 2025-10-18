Россия
13:14, 18 октября 2025Россия

Раскрыты подробности взятия Плещеевки

Поддубный: После взятия Плещеевки ВС РФ пробивают дорогу к Константиновке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия Плещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы России (ВС РФ) пробивают дорогу к Константиновке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, раскрывший подробности освобождения села.

«Армия России освободила Плещеевку, примыкающую к востоку Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Населенный пункт расположен близ автодороги Т-05-16. Сейчас бои идут за Иванополье. Бойцы группировки войск "Юг" пробивают дорогу к юго-восточным окраинам Константиновки», — написал Поддубный.

О том, что армия России заняла Плещеевку, ранее сообщило министерство обороны страны. По данным ведомства, контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Южной группировки войск.

