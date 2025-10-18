Забота о себе
16:22, 18 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты признаки переизбытка кофе

Гастроэнтеролог Чистик назвала признаками переизбытка кофеина дрожь и изжогу
Наталья Обрядина1

Фото: PIC SNIPE / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, как распознать переизбыток кофе в организме. Признаки этой проблемы она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Признаками избытка кофеина в рационе Чистик назвала дрожь и учащенное сердцебиение. Также превышение личной нормы кофе проявляется необъяснимым беспокойством, изжогой, учащенным стулом и нарушением сна.

«Эти симптомы связаны с активацией симпатической нервной системы и повышением выработки кислоты в желудке. Если после привычной порции кофе появляется дискомфорт, стоит уменьшить объем напитка или увеличить паузу между чашками. Кофе должен давать энергию, а не вызывать усталость», — подчеркнула Чистик.

Врач добавила, что безопасное количество кофеина для здоровых взрослых людей — до 400 миллиграммов в сутки, а для беременных женщин — до 200 миллиграммов. Однако реакция на кофе у каждого человека индивидуальна, поэтому важно ориентироваться на собственное самочувствие, а не на условные нормы.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева предупредила россиян о вреде чая на голодный желудок. По ее словам, эта привычка может вызвать изжогу, тошноту и боли в желудке.

