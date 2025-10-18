Мир
09:01, 18 октября 2025Мир

Разочарование Зеленского из-за новой встречи Путина и Трампа оценили

Царев: Зеленский разочарован из-за новостей о новой встрече Путина и Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теперь оказался действительно разочарован, поскольку «его игра не сложилась». Такое мнение высказал эксперт Олег Царев в беседе с журналистами «Царьграда».

По его мнению, наивно рассуждать о том, что Вашингтон перейдет на сторону глобалистов и начнет выполнять просьбы Киева. При этом все вышло своем наоборот — обстановка поменялась настолько, что главу Украины даже никто не встретил после прилета.

Украинская делегация прилетела в США в надежде расположить к себе президента Дональда Трампа и получить «Томагавки», новые антироссийские санкции и денежную помощь, однако в действительности все оказалось по-другому, отметил Царев.

Эксперт также обратил внимание на то, как Трамп меняет риторику, чтобы отбиваться «от ряда конгрессменов», именно поэтому он и вынужден «лавировать».

«До встречи на Аляске Трамп нагнетал ситуацию, вводил ультиматум, назначал сроки. А потом провел встречу на Аляске. Он благодаря своей риторике отбивался от ряда конгрессменов, которые требовали от него прямо сейчас ввести санкции», — объяснил Царев.

Ранее политолог Блохин допустил, что Путин и Трамп поговорят тет-а-тет в Будапеште. Уточняется, определить формат встречи пока сложно, так как конкретная фактура ожидаемой беседы еще не обозначена публично.

    Все новости