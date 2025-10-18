Мир
08:40, 18 октября 2025Мир

Раскрыта вероятность встречи Путина и Трампа тет-а-тет

Политолог Блохин допустил, что Путин и Трамп поговорят тет-а-тет в Будапеште
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести беседу с «глазу на глаз» в рамках предстоящего саммита в Будапеште. Таким прогнозом с журналистами «Аргументов и фактов» поделился научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

По его мнению, пока определить формат встречи сложно, поскольку точная фактура ожидаемой беседы не раскрыта. Однако сейчас можно сказать, что не исключена торжественная часть и последующий разговор Путина и Трампа тет-а-тет, уточнил эксперт.

Как подчеркнул Блохин, обе стороны заинтересованы в предстоящих переговорах, а их центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Площадкой для встречи президентов может быть «какой-нибудь фешенебельный отель столицы Венгрии», предположил он.

О встрече глав сверхдержав стало известно ранее. Предварительно Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону, в ходе которого, по словам главы Белого дома, достигнут «большой прогресс».

