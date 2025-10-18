Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:16, 18 октября 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России проводят массированные атаки по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В частности, известно о налетах ударных дронов типа «Герань» в городах Полтаве и Запорожье.

Украинский блогер Анатолий Шарий также утверждает, что в Черкасской области была атакована Каневская ТЭС. Однако в Каневе нет теплоэлектростанции, но есть одноименная гидроэлектростанция.

18 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Сочи. Над всей территорией курортного города слышны сирены воздушной тревоги и взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). В аэропорту Сочи введен план «Ковер», ограничивающий прием и отправку воздушных судов.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без энергетики. Как рассказал представитель одной из украинских госэнергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    В подполье раскрыли судьбу лишенного гражданства мэра Одессы

    Юрист предостерегла от потери наследства по завещанию

    Сразу в семи российских аэропортах введены временные ограничения

    Выступление Зеленского после встречи с Трампом началось с конфуза

    Трамп описал встречу с Зеленским двумя словами

    Больницу Стерлитамака перевели на особый режим

    Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины

    В США раскрыли подробности переговоров Трампа и Зеленского

    Военный летчик рассказал о мерах безопасности полета Путина в Будапешт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости