Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России проводят массированные атаки по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В частности, известно о налетах ударных дронов типа «Герань» в городах Полтаве и Запорожье.

Украинский блогер Анатолий Шарий также утверждает, что в Черкасской области была атакована Каневская ТЭС. Однако в Каневе нет теплоэлектростанции, но есть одноименная гидроэлектростанция.

18 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Сочи. Над всей территорией курортного города слышны сирены воздушной тревоги и взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). В аэропорту Сочи введен план «Ковер», ограничивающий прием и отправку воздушных судов.

Ранее стало известно, что Украина большую часть зимы может провести без энергетики. Как рассказал представитель одной из украинских госэнергокомпаний, возможен сценарий, при котором электричество будет поставляться по два часа, после чего будет четырехчасовой перерыв.