06:00, 18 октября 2025Мир

Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Galbraith / Reuters

Лидер КНР Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Министерства обороны Китая.

По данным издания, военные отправлены в отставку в рамках очередной кампании по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил Китая. В том числе был уволен один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун за «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

В августе сообщалось, что Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. Тогда китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал.

    Все новости