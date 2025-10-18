Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 18 октября 2025Россия

Скончался известный российский социолог Кара-Мурза

Философ Вахитов: Скончался известный российский социолог и публицист Кара-Мурза
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

На 87-м году жизни скончался известный российский социолог и публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщил философ Рустем Вахитов в своем Telegram-канале.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза (...). Мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать и считаю и буду считать своим Учителем. Это огромная потеря для нас», — написал он.

Сергей Кара-Мурза учился на химическом факультете Московского государственного университета, но стал известен как историк и социолог. Его основные работы — «Проблемы организации науки», «Основы науковедения», «Технология научных исследований». В 1992 году он получил должность сотрудника Аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития.

С 1990-х годов Сергей Кара-Мурза стал активным публицистом левопатриотического направления. Он выступал с критикой либеральных реформ 1990-х годов, называя приватизацию «военной операцией», защитой советского проекта.

В 2016 году Сергея Кара-Мурзу по ошибке добавили в фальшивый список кандидатов либеральной партии ПАРНАС. Создатели фейка перепутали социолога левых взглядов с его дальним родственником оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой (включен Минюстом России в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости