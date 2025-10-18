Скончался известный российский социолог Кара-Мурза

Философ Вахитов: Скончался известный российский социолог и публицист Кара-Мурза

На 87-м году жизни скончался известный российский социолог и публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщил философ Рустем Вахитов в своем Telegram-канале.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза (...). Мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать и считаю и буду считать своим Учителем. Это огромная потеря для нас», — написал он.

Сергей Кара-Мурза учился на химическом факультете Московского государственного университета, но стал известен как историк и социолог. Его основные работы — «Проблемы организации науки», «Основы науковедения», «Технология научных исследований». В 1992 году он получил должность сотрудника Аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития.

С 1990-х годов Сергей Кара-Мурза стал активным публицистом левопатриотического направления. Он выступал с критикой либеральных реформ 1990-х годов, называя приватизацию «военной операцией», защитой советского проекта.

В 2016 году Сергея Кара-Мурзу по ошибке добавили в фальшивый список кандидатов либеральной партии ПАРНАС. Создатели фейка перепутали социолога левых взглядов с его дальним родственником оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой (включен Минюстом России в реестр иноагентов).