09:21, 18 октября 2025Мир

Смысл отказа США встретить Зеленского в аэропорту раскрыли

Дизен: Отказ США встретить Зеленского в аэропорту значит, что Tomahawk не будет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alex Brandon / AP

Делегация США не встретила в аэропорту Вашингтона Владимира Зеленского, и это хороший знак. Об этом заявил в соцсети Х профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, это может быть веским признаком того, что американцы не будут подавать Tomahawk Украине. «США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — заключил Дизен.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался поставлять Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский рассказывать о договоренности с Трампом по Tomahawk отказался.

