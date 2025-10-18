Бывший СССР
Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

«РВ»: Российская армия прорвалась в Красный Лиман в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия прорвалась в Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

В качестве источника канал ссылается в том числе на украинских военных аналитиков, в частности, DeepState. Они перекрасили территорию между Торским и Красным Лиманом, отнеся ее к «серой зоне».

Согласно их данным, российские штурмовые группы начали заходить в Красный Лиман с востока.

Армия России продолжает выполнять задачу по выходу на административные границы ДНР. Так, 18 октября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль Плещеевки.

