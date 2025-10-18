Судно у берегов Йемена подало сигнал бедствия

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва у Йемена

Танкер под флагом Камеруна подало сигнал бедствия у берегов Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

По данным источника, перед этим на борту судна произошел взрыв. Экипаж оповестил о намерении покинуть судно. Начата поисково-спасательная операция.

Факт происшествия был подтвержден центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, сообщает ТАСС. Отмечается, что танкер был поражен снарядом, после чего возник пожар.

29 сентября также сообщалось об атаке судна у берегов йеменского порта Аден.