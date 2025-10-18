Мир
Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду

CNN: Более 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду. Об этом сообщил CNN.

42 миллиона жителей США рискуют лишиться продовольственной помощи уже в ноябре. По данным CNN, продукты питания получает по продовольственной программе каждый восьмой американец. Причиной отмены талонов называют шатдаун правительства США.

Ранее в США оценили потери страны из-за шатдауна. Глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что ежедневно Соединенные Штаты терпят убытки в размере до 15 миллиардов долларов.

