Телеведущая остановила репортаж из-за внезапного появления медведя

Крадущий мусор медведь попал в прямой эфир американского телеканала KTLA

Ведущая американского телеканала KTLA Эрин Майерс приостановила репортаж после того, как неподалеку от съемочной группы внезапно появился медведь и украл мусор из бака. О попавшем в прямой эфир хищнике канал сообщил на своем сайте.

Майерс рассказывала про предстоящий ливень и подготовку к возможному затоплению. В какой-то момент она заметила медведя, который зашел на участок у жилого дома позади съемочной группы.

Несмотря на появление хищника, они с оператором остались на месте и продолжили съемку. «У нас здесь небольшой сюрприз, тут медведь. (...) Мы находимся близко к нему, но в то же время на достаточном расстоянии, чтобы успеть запрыгнуть в фургон, если это понадобится», — сказала, приостановив репортаж, ведущая коллегам в студии.

Затем медведь залез в мусорный бак, извлек оттуда пакет и ушел с ним. Одна из ведущих, которые находились в студии, удивилась тому, что животному легко удалось открыть крышку бака. «Видимо, у него есть в этом опыт. Вероятно, он уже это проделывал», — отреагировал ее коллега.

