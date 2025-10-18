Мир
02:31, 18 октября 2025Мир

Трамп описал встречу с Зеленским двумя словами

Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и теплой»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп подвел в своих соцсетях предварительные итоги встречи, которая состоялась с главой Украины Владимиром Зеленским. Своими мыслями по поводу прошедшего события он поделился на странице в Truth Social.

По словам хозяина Белого дома, встреча была «очень интересной и теплой», однако он напомнил о необходимости сторон прийти к соглашению по урегулированию кризиса на Украине. Кроме того, политик опять порассуждал о своей роли в мирном процессе высказав мнение о том, что при его правлении конфликт бы не начался.

«Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу, пусть история рассудит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат», — написал Трамп в своем блоге.

Ранее пресс-служба Белого дома показала фото с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заявив о «выгодной сделке с НАТО». Тем временем, украинский президент сказал, что не хочет выводить в публичное пространство свои договоренности с Трампом по Tomahawk.

