Россия
23:24, 18 октября 2025Россия

Умер бывший глава парламента Крыма

Экс-глава парламента Крыма Леонид Грач умер на 78-м году жизни
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Бывший глава парламента Крыма Леонид Грач умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил Государственный совет республики на своем сайте.

«Президиум (...) выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной (...) Грача Леонида Ивановича. Пусть светлая память о Леониде Ивановиче останется в сердцах близких, друзей и всех, кто его знал», — говорится в сообщении.

Грач занимал пост главы парламента Крыма с 1998 по 2002 год, после чего с 2002 по 2012 годы избирался депутатом Верховной Рады Украины.

Ранее сообщалось, что аргентинский политик Эрнан Дамиани умер в прямом эфире.

