Депутат Журавлев: Будапешт станет достойным местом для встречи Путина и Трампа

Будапешт станет достойным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку, хотя Венгрия входит в состав ЕС и НАТО, она вышла из Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского лидера. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Венгрия вышла из-под юрисдикции МУС 3 апреля 2025 года. Именно потому, как объяснил премьер-министр страны Виктор Орбан, что этот орган стал слишком политизированным и решения принимает вовсе не по закону. Позиция венгерского лидера позволяет это государство относить, скорее, к числу наших осторожных союзников, чем врагов», — объяснил свою точку зрения парламентарий.

Журавлев также отметил, что Будапешт выступает категорически против военной поддержки Киева и что в «западном лагере», за пределы которого Трамп вряд ли захочет выйти, не так много альтернатив, которые могли бы соответствовать таким нейтральным требованиям.

«А если какая-то любая страна все таки попытается арестовать нашего президента, они рискуют быть стертыми с лица земли», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что европейские лидеры попытаются сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии. Причиной этого может быть страх ЕС перед последствиями наступления мира.