В Госдуме оценили возможность смещения рабочего дня с часа пик

Депутат Федяев: Сместить рабочий день с часа пик в России не получится

В России не получится решить проблему пробок, законодательно сместив рабочий день с часа пик для некоторых организаций. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, такая практика существует в Сингапуре, однако в стране с большим количеством регионов регулировать начало рабочего дня из федерального центра будет нецелесообразно. «Принимать федеральный закон о том, какое учреждение, какого профиля и во сколько должно начинать работать, — это совершенно некорректно, потому что ситуация в регионах абсолютно разная. Где-то вообще пробок нет», — пояснил Федяев.

Он добавил, что сейчас чаще всего промышленные и производственные предприятия начинают работать в 07:00-08:00, государственные и общеобразовательные учреждения — в 09:00, а бизнес — в 10:00. Под такие графики подстроены детские сады, однако если рабочий день у всех будет начинаться по-разному, существующая система потеряет смысл.

«Взять и кому-то начать с 12 рабочий день, а он во сколько тогда ребенка из садика будет забирать или в МФЦ попадет? Тогда надо работу МФЦ продлевать и так далее», — сказал Федяев. Он также отметил, что законом уже предусмотрены гибкий график и удаленная работа.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность увеличения количества сверхурочных часов с 120 до 240 в год.