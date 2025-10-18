В Госдуме рассказали о «слезах» Украины из-за допуска россиян на соревнования

Депутат Свищев: Слезы Украины не приняли, продолжаем отстаивать наши интересы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал встречу президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свищев выразил мнение, что представители Украины на встрече с членами МОК пытались добиться полного недопуска российских атлетов на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, но не добились успеха. «Просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты. Нас это успокаивать не должно, надо продолжать отстаивать интересы наших спортсменов, работать над возвращением флага и гимна. Нам есть чем заниматься в этом направлении», — заявил депутат.

Ранее в МОК назвали условие допуска российских спортсменов до Игр 2026 года. В организации заявили, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады. Кроме того, отечественные атлеты не смогут принять участие в командных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.