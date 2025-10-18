В постсоветской стране спрогнозировали рекордный дефицит бюджета

Литва столкнется с рекордным дефицитом бюджета со времен COVID-19

Литва столкнется с рекордным дефицитом бюджета со времен пандемии COVID-19. Об этом пишет издание Sputnik со ссылкой на экономиста латвийского банка Citadele Александра Изгородина.

Если в 2021-2024 годах дефицит литовского бюджета колебался в районе 1 процента от ВВП, то в 2026 году он может достичь 2,7 процента.

Рост доходной части бюджета Литвы при этом составит почти 17 процентов, однако и государственные расходы увеличатся на 19 процентов. «С другой стороны (...), общий дефицит бюджета и государственный долг остаются в пределах устойчивости. Эти аспекты стали приятным сюрпризом», — добавил экономист, отметив при этом и сигналы о замедлении темпов роста литовской промышленности.

Ранее РИА Новости сообщило о сокращении дефицита бюджета США. По данным министерства финансов страны, в текущем финансовом году он уменьшился на 2,3 процента.