В России заявили об эпидемии вейпов в стране

Депутат Леонов заявил об эпидемии вейпов в стране

Вейпы — это острая проблема в России, которая осложняется тем, что в основном их курят молодежь и несовершеннолетние дети. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Мы в Государственной Думе уже много лет обсуждаем вопрос по вейпам. Для Российской Федерации самая острая проблема — это курение вейпов. Причем она осложняется тем, что в основном вейпы используют молодежь и несовершеннолетние дети. Это фактически превращается в такую эпидемию вейпов в нашей стране Сергей Леонов председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья

«Последствия этого явления будут крайне печальные как в системе здравоохранения, так и в других социально-значимых отраслях нашей страны. Принято очень много законопроектов, касающихся и ужесточения наказания за продажу вейпов детям, за повторную продажу вплоть до уголовной ответственности. Приняты меры по ограничению продажи. Но этого недостаточно. Ситуация достаточно напряжена», — заявил Леонов.

По словам депутата, есть ряд вариантов, которые могут решить эту проблему.

«Первый вариант самый радикальный — это полный запрет вейпов в нашей стране. Второй касается правительственного законопроекта, который сейчас в Госдуме находится. Это вопрос о лицензировании розничной торговли табака и никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. У нас сейчас лицензирования розничной продажи нет. Поэтому фактически отрасль сложно контролируемая. Пока данный законопроект еще даже в первом чтении не рассматривался. Он должен будет рассматриваться на следующей неделе или через неделю», — сообщил он.

Третий вариант, который может помочь решить проблему с популярностью вейпов в России, по словам Леонова, это определение веществ, которые не могут быть в их составе.

«Если, например, включить в этот перечень ароматизаторы, то понятно, что молодежь перестанет интересоваться этой продукцией. Потому что если не будет вкусовых ароматизаторов, которые как раз и привлекают молодых людей, то много поклонников, так скажем, отпадет. Пока правительство данный перечень не разработало», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) предложил увеличить экологический сбор с производителей и импортеров вейпов из-за сложности их утилизации.

