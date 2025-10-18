Влиятельный частный детектив задержан в России за госизмену

Главу объединения частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене

Президента «Международного объединения частных детективов» Андрея Матушкина задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РБК.

Мужчине вменяют сбор и передачу за границу сведений, составляющих государственную тайну, а также сотрудничество с иностранной разведкой и содействии в реализацию в России ее задач. Уточняется, что речь идет о странах Балтии.

«Международное объединение детективов» было создано в 2009 году, оно занималось проверкой супружеской верности, поиском угнанных автомобилей и пропавших людей. В ассоциацию входили детективы из США, Великобритании и других западных стран. Членство было платным.

Ранее ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина».