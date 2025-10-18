Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 18 октября 2025Силовые структуры

Влиятельный частный детектив задержан в России за госизмену

Главу объединения частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey Nikolaevich-Matushkin / VK

Президента «Международного объединения частных детективов» Андрея Матушкина задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РБК.

Мужчине вменяют сбор и передачу за границу сведений, составляющих государственную тайну, а также сотрудничество с иностранной разведкой и содействии в реализацию в России ее задач. Уточняется, что речь идет о странах Балтии.

«Международное объединение детективов» было создано в 2009 году, оно занималось проверкой супружеской верности, поиском угнанных автомобилей и пропавших людей. В ассоциацию входили детективы из США, Великобритании и других западных стран. Членство было платным.

Ранее ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского

    Власти прокомментировали версию о причастности БПЛА к взрыву на заводе в Стерлитамаке

    В Европе описали дальнейшие шаги Зеленского после встречи с Трампом

    Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

    Влиятельный частный детектив задержан в России за госизмену

    Смысл отказа США встретить Зеленского в аэропорту раскрыли

    В Госдуме оценили возможность поставки Tomahawk Украине

    Власти раскрыли последствия взрыва на заводе в Стерлитамаке

    Разочарование Зеленского из-за новой встречи Путина и Трампа оценили

    Умер обладатель Нобелевской премии по физике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости