Военные хирурги спасли российского бойца с опасным ранением

Военные хирурги спасли бойца с опасным ранением в госпитале в красной зоне

Российского бойца с опасным ранением удалось спасти в госпитале в красной зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил врач-травматолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным Гвоздь.

«Торакоабдоминальное — это ранение, когда осколок проникает и в грудную клетку, и в брюшную полость. То есть осколок ранил сначала правое легкое, затем пробил диафрагму и ранил печень», — пояснил врач. Гвоздь рассказал, что состояние бойца было жизнеугрожающим — в плевральной полости было порядка 2,5 литра крови.

Военный был экстренно доставлен в операционную. Ему сделали торакотомию, ушили ранение легкого, извлекли кровь из плевральной полости, а затем перешли к животу и остановили кровотечение из печени. После этого пациент в стабильном состоянии был доставлен на следующий этап эвакуации и госпитализирован в реанимацию, заключил врач.

Ранее медики российской группировки войск «Днепр» спасли бойца СВО, потерявшего почти всю кровь. Врачам удалось перевязать сосуды и сделать переливание.