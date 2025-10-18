Бывший СССР
Выступление Зеленского после встречи с Трампом началось с конфуза

Зеленский после встречи с Трампом начал общаться с журналистами на украинском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на украинском языке, однако потом поспешил перейти на английский. Это попало на трансляцию брифинга, опубликованного агентством Reuters.

Сначала Зеленский на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить Трампа. Однако в середине речи он перешел на английский, извинившись перед журналистами. «Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах», — признался украинский лидер.

Ранее стало известно, что наряд президента Украины, прибывшего на встречу с Дональдом Трампом, вновь привлек внимание журналистов. Один из представителей СМИ, задавая вопрос Зеленскому, отметил, что тот выглядит прекрасно, и обратил внимание на его костюм, но получил резкий ответ.

