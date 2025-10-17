Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

Журналист в Белом доме обратил внимание на костюм Зеленского и похвалил его

Наряд президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, вновь привлек внимание журналистов, следует из трансляции Белого дома.

Один из журналистов, задавая вопрос украинскому лидеру, отметил, что тот выглядит прекрасно, и обратил внимание на его костюм.

«Тот же костюм, потому что тот же президент. Все очень просто. У следующего президента будет другой костюм», — ответил Зеленский.

Ранее Трамп похвалил внешний вид Зеленского, который прибыл в Белый дом. Украинский лидер появился на встрече в подобие костюма, а именно черной куртке с пиджачным воротником. Он также надел рубашку того же цвета. Трамп оценил наряд коллеги в разговоре с журналистами.