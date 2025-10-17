Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:35, 17 октября 2025Ценности

Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

Журналист в Белом доме обратил внимание на костюм Зеленского и похвалил его
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Наряд президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, вновь привлек внимание журналистов, следует из трансляции Белого дома.

Один из журналистов, задавая вопрос украинскому лидеру, отметил, что тот выглядит прекрасно, и обратил внимание на его костюм.

«Тот же костюм, потому что тот же президент. Все очень просто. У следующего президента будет другой костюм», — ответил Зеленский.

Ранее Трамп похвалил внешний вид Зеленского, который прибыл в Белый дом. Украинский лидер появился на встрече в подобие костюма, а именно черной куртке с пиджачным воротником. Он также надел рубашку того же цвета. Трамп оценил наряд коллеги в разговоре с журналистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Роднина оценила перспективы Валиевой в фигурном катании после возвращения в спорт

    Трамп завершил конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

    Зеленский дерзко ответил обратившему внимание на его костюм журналисту

    Белый дом ответил на вопрос о встрече с Путиным шуткой про маму

    В российском регионе столкнулись два поезда

    Трамп пригрозил стране НАТО

    Россиян научили правильно хранить картофель

    Ушедший на СВО потомок императора встретился с Путиным

    Трамп ответил на вопрос о вероятной тактике затягивания времени Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости