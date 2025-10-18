Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:50, 18 октября 2025Бывший СССР

Запад уличили в поставках Украине списанного вооружения времен Второй мировой войны

РИА: НАТО поставляет на Украину списанное вооружение времен Второй мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Европейские союзники передают Украине списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Таким образом страны НАТО утилизируют устаревшее оружие, пояснил собеседник агентства. В частности, 42-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила старые 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1 американского производства, принятые на вооружение в 1942 году.

Еще в январе 2025 года списанный военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов рассказал, что украинских военных снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент. Он рассказал, что его минометная батарея вела бои под Артемовском со старыми минометами с кривыми стволами и трещинами. В какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, но со временем военные обнаружили, что это оружие 1946-го года. «Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал», — заключил боец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    Белый дом выразил надежду на «новый рассвет» в конфликте на Украине

    ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных

    Луна рассказала об угрозе от ЛБГТ-активиста

    Отец Илона Маска Эррол сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

    Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров России и США

    Отец Илона Маска резко высказался о ЕС

    Минобороны подсчитало уничтоженные за ночь беспилотники ВСУ

    На Украине вскрылся масштаб украденного оружия

    Украину предупредили о грозящей катастрофе в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости