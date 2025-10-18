РИА: НАТО поставляет на Украину списанное вооружение времен Второй мировой войны

Европейские союзники передают Украине списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Таким образом страны НАТО утилизируют устаревшее оружие, пояснил собеседник агентства. В частности, 42-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила старые 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1 американского производства, принятые на вооружение в 1942 году.

Еще в январе 2025 года списанный военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов рассказал, что украинских военных снабжают устаревшим оружием, которое может взорваться в любой момент. Он рассказал, что его минометная батарея вела бои под Артемовском со старыми минометами с кривыми стволами и трещинами. В какой-то момент в подразделение привезли новое вооружение, но со временем военные обнаружили, что это оружие 1946-го года. «Это минометы, которые были у меня на вооружении. Я видел их лично, я их лично использовал», — заключил боец.