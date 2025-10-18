Зеленский назвал Путина своим врагом

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал его своим врагом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского лидера Владимира Путина своим врагом. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Путин ненавидит меня. Мне кажется странным, если у меня будет другое отношение к этому человеку. Я отношусь к нему также, как и он ко мне», — сказал он. Зеленский также назвал Путина и россиян «врагами Украины и всех украинцев».

Он отдельно высказался о вопросе уступок территорий. По его словам, данная тема является самой сложной, поскольку, по его мнению, российская сторона хочет получить территории «еще до того, как будет прекращения огня».