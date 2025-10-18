Мир
Зеленский попал в неприятную ситуацию после встречи с Трампом

Зеленскому пришлось говорить с журналистами за забором Белого дома
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом — ему пришлось говорить с журналистами за забором Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский пробыл в Белом доме два с половиной часа, после чего он отправился на брифинг. Мероприятие прошло не в резиденции главы США, как это принято, а в общественном парке за его пределами. Территория была закрыта для публики и охранялась полицией.

Прибывшего на встречу с Трампом Зеленского не встретил никто из администрации. Его поселили в гостевой резиденции возле Белого дома, а сами переговоры начались с опоздания американского лидера.

Пресс-конференция Зеленского по итогам встречи с Трампом началась с конфуза — он начал говорить на украинском языке, однако потом поспешил перейти на английский. «Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах», — сказал он.

