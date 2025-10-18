Бывший СССР
Зеленский сообщил об обсуждениях гарантий безопасности с Трампом

Зеленский сообщил об обсуждениях гарантий безопасности для Украины с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос гарантий безопасности для государства с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.

При этом Зеленский не стал раскрывать достигнутые договоренности.

Во время брифинга украинский лидер высказался о вопросе территорий. По словам Зеленского, российская сторона, предположительно, хочет получить территории «еще до того, как будет прекращения огня». При этом он подчеркнул, что готов к переговорам.

Помимо этого, Зеленский сообщил, что он и глава США в ходе диалога в Белом доме договорились «не говорить» о Tomahawk. «Мы решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, так как США не хотят эскалации», — уточнил он.

