Журналист рассказал об унижении Зеленского Трампом и Путиным

Боуз: Трамп и Путин унизили Зеленского, договорившись о встрече на территории ЕС

Главы России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп, договорившись о встрече на территории Европейского союза (ЕС), унизили украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

Журналист напомнил о недавно состоявшемся разговоре лидеров двух стран, который продлился два часа. «Он [Зеленский] также узнал, что президенты Путин и Трамп встретятся на территории ЕС, без него. Это еще одно огромное унижение для актера-диктатора и его сторонников из ЕС», — написал Боуз.

Ранее Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с Владимиром Путиным. «Нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал он.