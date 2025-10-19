Мир
13:04, 19 октября 2025Мир

Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии, который он проходит в рамках лечения рака предстательной железы. Об этом сообщило New York Post (NYP).

Байден вышел в свет, чтобы посетить вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайн, прихожанином которой он является уже несколько десятилетий. Как пишет издание, он выглядел болезненным, передвигался медленно, опираясь для поддержки на помощницу. На лбу и над правым глазом экс-президента США все еще был заметен большой шрам после недавно перенесенной операции по удалению злокачественного новообразования на коже.

По окончании мессы Байден в течение 10 минут тихо побеседовал с прихожанами на улице, после чего покинул церковь. Отмечается, что супруга Джилл не сопровождала его на службу.

Ранее стало известно, что бывший президент США Джо Байден начал новый этап лечения рака простаты. Представитель экс-руководителя Белого дома отметил, что он предполагает лучевую терапию и гормональное лечение. О том, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае этого года.

