21:15, 19 октября 2025Спорт

Бывший игрок «Реала» и «Алании» перенес инсульт

Бывший игрок «Реала» и «Алании» Дренте перенес инсульт
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Sykes / Reuters

Бывший футболист мадридского «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте перенес инсульт. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) любительского клуба FC de Rebellen, за который игрок выступал в последнее время.

Уточняется, что 38-летнему голландцу стало плохо 17 октября. Он был экстренно госпитализирован. Сейчас футболист находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Ранее Дренте рассказал о периоде выступления за «Аланию». По его словам, футболисты владикавказской команды пили водку перед играми.

Дренте также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английские «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей». На его счету один матч в составе национальной сборной Нидерландов.

