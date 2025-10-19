Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 19 октября 2025Мир

Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

Делегации Пакистана и Афганистана на днях продолжат переговоры в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в конце следующей недели в Турции. Об этом проинформировал пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в соцсети X.

«Делегации вновь встретятся в Стамбуле 25 октября, и мы обсудим все детали», — подчеркнул он, подтверждая достижение перемирия между странами.

Ранее в МИД Катара сообщили, что Пакистан и Афганистан в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.

15 октября сообщалось, что Пакистан и афганская администрация радикального исламского движения «Талибан» договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов. Уточнялось, что стороны приложат усилия для поиска решения «этой сложной, но разрешимой проблемы».

Вечером 11 октября, на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о стрельбе и взрывах в афганских провинциях Кунар, Нангархар и Гильменд. Позже Минобороны Афганистана заявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу

    ВСУ попытались контратаковать в Харьковской области

    Эксперт рассказал о враждебном отношении США к Кубе

    В России предложили учиться в школах 12 лет

    Зеленского высмеяли из-за слов о туннеле из России на Аляску

    Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

    В Швеции бывший украинский депутат заработал миллионы гривен на соотечественниках

    Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости