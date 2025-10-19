Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

Делегации Пакистана и Афганистана на днях продолжат переговоры в Турции

Делегации Пакистана и Афганистана продолжат переговоры в конце следующей недели в Турции. Об этом проинформировал пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в соцсети X.

«Делегации вновь встретятся в Стамбуле 25 октября, и мы обсудим все детали», — подчеркнул он, подтверждая достижение перемирия между странами.

Ранее в МИД Катара сообщили, что Пакистан и Афганистан в ходе переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.

15 октября сообщалось, что Пакистан и афганская администрация радикального исламского движения «Талибан» договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов. Уточнялось, что стороны приложат усилия для поиска решения «этой сложной, но разрешимой проблемы».

Вечером 11 октября, на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о стрельбе и взрывах в афганских провинциях Кунар, Нангархар и Гильменд. Позже Минобороны Афганистана заявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана.