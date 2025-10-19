Еще одно из девяти украденных из Лувра украшений найдено

Еще одна из девяти драгоценностей, украденных из парижского музея Лувр, найдена. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на свои источники.

О каком именно ювелирном украшении из списка похищенных ценностей идет речь, в публикации издания не уточняется. Однако ранее уже была обнаружена корона, принадлежащая супруге императора Наполеона III — императрице Евгении де Монтихо.

Выяснилось, что в ограблении участвовали четыре человека. Двое из них, одетые в желтые спецжилеты, под видом рабочих проникли в знаменитый парижский музей. Двое других на мотороллерах ожидали своих подельников под одним из окон Лувра.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес раскрыл детали ограбления Лувра, произошедшего утром 19 октября. По его словам, чтобы пробраться в здание, злоумышленники использовали строительную автолестницу. В зал галереи Аполлона они попали, воспользовавшись грузовым лифтом. Проникновение в здание музея осуществлялось со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы.