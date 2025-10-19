Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:27, 19 октября 2025Из жизни

Еще одно из девяти украденных из Лувра украшений найдено

Le Parisien: Еще одно из девяти украденных из Лувра украшений найдено
Наталья Обрядина1

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Еще одна из девяти драгоценностей, украденных из парижского музея Лувр, найдена. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на свои источники.

О каком именно ювелирном украшении из списка похищенных ценностей идет речь, в публикации издания не уточняется. Однако ранее уже была обнаружена корона, принадлежащая супруге императора Наполеона III — императрице Евгении де Монтихо.

Материалы по теме:
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019

Выяснилось, что в ограблении участвовали четыре человека. Двое из них, одетые в желтые спецжилеты, под видом рабочих проникли в знаменитый парижский музей. Двое других на мотороллерах ожидали своих подельников под одним из окон Лувра.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес раскрыл детали ограбления Лувра, произошедшего утром 19 октября. По его словам, чтобы пробраться в здание, злоумышленники использовали строительную автолестницу. В зал галереи Аполлона они попали, воспользовавшись грузовым лифтом. Проникновение в здание музея осуществлялось со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

    Подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в европейской стране

    Медведев выиграл первый титул с 2023 года

    В России высказались о сроках освобождения Херсона

    В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости