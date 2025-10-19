Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:13, 19 октября 2025Спорт

Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

Батраков назвал гол Воробьева с нулевого угла в ворота ЦСКА фантастическим
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал гол одноклубника Дмитрия Воробьева в ворота столичного ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Футболист назвал гол Воробьева с нулевого угла фантастическим. «Думаю, что он так и хотел. Вживую такого не видел никогда», — заявил Батраков.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Воробьев отличился на третьей добавленной к первому тайму минуте.

Таким образом, после 12 матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА занимает третье место с 24 очками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Колумбийский наемник ВСУ заявил о желании покинуть Украину

    Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

    14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»

    Более 100 тысяч человек собрали митинги в Нью-Йорке

    Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

    Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости