Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

Батраков назвал гол Воробьева с нулевого угла в ворота ЦСКА фантастическим

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал гол одноклубника Дмитрия Воробьева в ворота столичного ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Футболист назвал гол Воробьева с нулевого угла фантастическим. «Думаю, что он так и хотел. Вживую такого не видел никогда», — заявил Батраков.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Воробьев отличился на третьей добавленной к первому тайму минуте.

Таким образом, после 12 матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА занимает третье место с 24 очками.