«Локомотив» разгромил ЦСКА и стал лидером РПЛ

«Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0 и стал лидером РПЛ

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над столичным ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 17-й минуте счет открыл полузащитник Алексей Батраков. На третьей добавленной к первому тайму минуте преимущество команды увеличил нападающий Дмитрий Воробьев. На 88-й минуте окончательный счет установил форвард Николай Комличенко.

Таким образом, после 12 матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА занимает третье место с 24 очками.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 26 октября. ЦСКА днем ранее примет самарские «Крылья Советов».