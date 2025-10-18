Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:45, 18 октября 2025Спорт

«Локомотив» разгромил ЦСКА и стал лидером РПЛ

«Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0 и стал лидером РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над столичным ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 17-й минуте счет открыл полузащитник Алексей Батраков. На третьей добавленной к первому тайму минуте преимущество команды увеличил нападающий Дмитрий Воробьев. На 88-й минуте окончательный счет установил форвард Николай Комличенко.

Таким образом, после 12 матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА занимает третье место с 24 очками.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 26 октября. ЦСКА днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа по Tomahawk

    «Локомотив» разгромил ЦСКА и стал лидером РПЛ

    В Вашингтоне началась акция протеста против политики Трампа

    Силовики заявили о дисбалансе БПЛА и операторов в ВСУ

    На Украине начали критиковать реформы Сырского

    На Западе предупредили о подготовке срыва саммита Путина и Трампа

    На Земле началась очередная магнитная буря

    Зеленский упрекнул Трампа за слова о России

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двух заложников

    Жителей Земли предупредили о начале магнитной бури

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости