Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по сектору Газа в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет РИА Новости.

«ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Ранее ХАМАС заявило, что решение Израиля не открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта является нарушением условий мирного соглашения.