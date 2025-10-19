Мир
22:08, 19 октября 2025Мир

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по сектору Газа в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет РИА Новости.

«ЦАХАЛ начал возобновление мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Ранее ХАМАС заявило, что решение Израиля не открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта является нарушением условий мирного соглашения.

    Все новости