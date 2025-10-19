Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

Журналист Равид: Израиль предупредил США о нанесении удара по Газе

Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил США о нанесении удара по сектору Газа. Об этом он написал в соцсети X со ссылкой на источники.

По его словам, это сделали через командный центр США, который осуществляет надзор за соблюдением приостановки огня. Как сообщил один из инсайдеров, Израиль не запрашивал разрешения на нанесение ответных ударов по ХАМАС.

Ранее Нетаньяху приказал принять решительные меры после стрельбы в Газе. Таким образом премьер-министр Израиля отреагировал на инцидент со стрельбой, который произошел в южной части анклава.

19 октября израильская армия подтвердила новые удары по Газе. В Израиле заявили о грубом нарушении прекращения огня со стороны палестинских радикалов.