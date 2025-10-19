Известного телеведущего ограбили на улице

Колумбийский ведущий Варгас стал жертвой ограбления и остался без телефона

Известный колумбийский телеведущий Карлос Варгас стал жертвой уличного ограбления и остался без мобильного телефона. Об этом пишет El Espectador.

По словам Варгаса, инцидент произошел 13 октября в городе Богота, когда они с другом гуляли по улице. В какой-то момент к ним подошел незнакомец и, угрожая ножом, потребовал отдать ему телефон и назвать код разблокировки.

Ведущий последовал указаниям злоумышленника, чтобы не обострять ситуацию. Варгас отметил, что они с другом не пострадали, однако сильно испугались.

«Теперь у меня нет мобильного телефона, нет социальных сетей и WhatsApp. Нет удостоверения личности, вообще ничего, потому что я и его потерял несколько дней назад», — пожаловался он.

