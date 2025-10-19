Казахстан обеспокоился дронами ВСУ в российском регионе

Bloomberg: Казахстан обеспокоен атакой украинских беспилотников на Оренбург

В Казахстане обеспокоились атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоперерабатывающему предприятию в Оренбургской области. Это может отразиться на добыче нефти в азиатской стране, пишет Bloomberg.

В Министерстве энергетики Казахстана предупредили, что нарушение приема газа после атаки украинских беспилотников на завод в российском регионе может отразиться на добыче нефти, так как нефтегазовые проекты страны связаны с Россией.

Поэтому любое изменение темпов добычи на Карачаганакском месторождении рискует снизить уровень добычи нефти в Казахстане, уточняют авторы публикации.

Ранее стало известно, что газоперерабатывающий завод в Оренбурге приостановил прием сырья из Казахстана из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что газоснабжение республики не затронуто. Подача газа проходит без каких-либо ограничений.