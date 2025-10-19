Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 19 октября 2025Бывший СССР

Казахстан обеспокоился дронами ВСУ в российском регионе

Bloomberg: Казахстан обеспокоен атакой украинских беспилотников на Оренбург
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Казахстане обеспокоились атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоперерабатывающему предприятию в Оренбургской области. Это может отразиться на добыче нефти в азиатской стране, пишет Bloomberg.

В Министерстве энергетики Казахстана предупредили, что нарушение приема газа после атаки украинских беспилотников на завод в российском регионе может отразиться на добыче нефти, так как нефтегазовые проекты страны связаны с Россией.

Поэтому любое изменение темпов добычи на Карачаганакском месторождении рискует снизить уровень добычи нефти в Казахстане, уточняют авторы публикации.

Ранее стало известно, что газоперерабатывающий завод в Оренбурге приостановил прием сырья из Казахстана из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что газоснабжение республики не затронуто. Подача газа проходит без каких-либо ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

    Подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в европейской стране

    Медведев выиграл первый титул с 2023 года

    В России высказались о сроках освобождения Херсона

    В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости