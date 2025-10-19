Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:37, 19 октября 2025Культура

Киркоров впервые прокомментировал интервью Пугачевой

Киркоров в ответ на интервью Пугачевой заявил, что не имеет к ней претензий
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Певец Филипп Киркоров впервые высказался о недавнем интервью певицы Аллы Пугачевой. Видео с комментарием артиста публикует Telegram-канал Super.ru.

«Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила», — прокомментировал он.

По словам Киркорова, годы с Пугачевой были счастливым временем его жизни, поэтому он не имеет к ней претензий. Артист также назвал ее «великой певицей нашего времени».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Пугачевой. Он заявил, что певицу никто не вынуждал уехать из России, как она заявила в разговоре с Гордеевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Власти Франции уточнили информацию о похищенных из Лувра украшениях

    Роднина удивилась реакции на призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию

    В Крыму решили увеличить лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки

    Ле Пен высказалась об ограблении Лувра

    Во Франции допустили продажу украденных из Лувра драгоценностей по частям

    В Совфеде ответили на заявления Зеленского о переговорах по Украине

    Россияне смогут без бинокля наблюдать самую яркую комету года

    Зеленский назвал условие для переговоров

    В Израиле заявили об атаках по десяткам целей в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости