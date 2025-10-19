Киркоров впервые прокомментировал интервью Пугачевой

Киркоров в ответ на интервью Пугачевой заявил, что не имеет к ней претензий

Певец Филипп Киркоров впервые высказался о недавнем интервью певицы Аллы Пугачевой. Видео с комментарием артиста публикует Telegram-канал Super.ru.

«Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила», — прокомментировал он.

По словам Киркорова, годы с Пугачевой были счастливым временем его жизни, поэтому он не имеет к ней претензий. Артист также назвал ее «великой певицей нашего времени».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Пугачевой. Он заявил, что певицу никто не вынуждал уехать из России, как она заявила в разговоре с Гордеевой.