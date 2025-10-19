Коллекционер рассказал о правильных способах дегустации вина

Коллекционер Стржалковский рассказал, как научиться слушать вино

Слушать вино — значит анализировать аромат и уметь различать первые, вторые и третьи ноты. Об этом в разговоре с Лентой.ру рассказал владелец исторической итальянской винодельни Евгений Стржалковский.

«При контакте с воздухом (оксидацией) в вине по-разному раскрываются ароматы: сразу после открытия бутылки букет может казаться слабым, но через 40 минут раскрывшимся, а через несколько часов — и вовсе иным. Форма бокала помогает собрать ароматы в одной точке, чтобы нос услышал букет максимально полно», — рассказал коллекционер.

Для тех, кто только начинает учиться, Стржалковский посоветовал начать с вдумчивой и неспешной дегустации. По его словам, задача — осмыслить напиток, а не вобрать в себя как можно больше алкоголя. Эксперт выделяет четыре стадии восприятия вина: первая — посмотреть на цвет и прозрачность напитка, затем сделать несколько глубоких вдохов и послушать ароматы в бокале, после чего стоит сделать глоток, чтобы напиток обволок язык.

«Ключевой шаг — анализировать опробованное: что почувствовали в начале, середине и послевкусии. Самое главное — субъективно определить для себя: вкусно или нет. Евгений Стржалковский Винодел

Стржалковский рассказал, что более продвинутый уровень — сравнивать моносортовые вина, тот же Каберне Совиньон, Барберу, Пино Нуар, Шардоне, а затем местные сорта, чтобы узнавать их характер (например, Красностоп, Кокур, Саперави). Далее — бленды и технологии изготовления: стальная емкость или следы выдержки напитка в дубе (и его вид: французский, американский, славонский и др.) — все это дает разные ароматы, указал эксперт. Он добавил, что, высший пилотаж заключается в умении определять терруар.

Собеседник «Ленты.ру» предупредил, что на тренировку дегустационных навыков уходят годы. Эксперт подчеркивает: умение слышать вино учит человека быть внимательным к деталям и в других областях повседневной жизни.

