Наемник ВСУ Эскорсия заявил, что хочет покинуть Украину из-за обмана

Колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Исак Эскорсия заявил, что желает покинуть Украину из-за того, что его обманули. Слова наемника приводит журнал Semana.

«Я уехал из Колумбии (на Украину) из-за лживых обещаний… Мы ищем деньги, чтобы отсюда уехать», — сказал Эскорсия.

По его словам, наемников заманивают на Украину деньгами, а за желание покинуть ряды ВСУ бойцов арестовывают и возвращают на передовую.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в наемничестве норвежка Сандра Эйра, приехавшая на Украину воевать за ВСУ, сейчас находится в Херсоне.