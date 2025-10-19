Мир
00:38, 19 октября 2025Мир

Колумбийский наемник ВСУ заявил о желании покинуть Украину

Наемник ВСУ Эскорсия заявил, что хочет покинуть Украину из-за обмана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Исак Эскорсия заявил, что желает покинуть Украину из-за того, что его обманули. Слова наемника приводит журнал Semana.

«Я уехал из Колумбии (на Украину) из-за лживых обещаний… Мы ищем деньги, чтобы отсюда уехать», — сказал Эскорсия.

По его словам, наемников заманивают на Украину деньгами, а за желание покинуть ряды ВСУ бойцов арестовывают и возвращают на передовую.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в наемничестве норвежка Сандра Эйра, приехавшая на Украину воевать за ВСУ, сейчас находится в Херсоне.

