Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов. Его слова приводит РИА Новости.
«Работа по выявлению новых активов украинских олигархов в Крыму не прекращалась, она ведется. Впереди нам еще есть над чем работать», — высказался крымский политик.
Материалы по теме:
В июле в Крыму продали имущество украинских олигархов на 2,2 миллиарда рублей. Всего с начала года было продано 25 таких объектов. Средства с их реализации планировали направить на развитие республики, в том числе на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей.