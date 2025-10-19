Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:01, 19 октября 2025Экономика

Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов

Константинов: Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа по выявлению новых активов украинских олигархов в Крыму не прекращалась, она ведется. Впереди нам еще есть над чем работать», — высказался крымский политик.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
Край земли, вид на вулканы и баня у океана. Где искать самые необычные и живописные глэмпинги в России?
Край земли, вид на вулканы и баня у океана.Где искать самые необычные и живописные глэмпинги в России?
2 апреля 2023

В июле в Крыму продали имущество украинских олигархов на 2,2 миллиарда рублей. Всего с начала года было продано 25 таких объектов. Средства с их реализации планировали направить на развитие республики, в том числе на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Запад призвали перейти в «режим войны»

    Названо нормальное количество походов в туалет в день

    Российские школьники отравились в кафе

    Раскрыт размер средней пенсии в России

    Поездки в Россию стали модными в одной восточной стране

    В российском регионе нашли нарушения в цеху предприятия после массового отравления людей

    В МИД России раскрыли масштабы хищения оружия на Украине

    Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов

    Франция поставила рекорд по экспорту вина в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости