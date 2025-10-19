Константинов: Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым продолжит национализировать активы украинских олигархов. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа по выявлению новых активов украинских олигархов в Крыму не прекращалась, она ведется. Впереди нам еще есть над чем работать», — высказался крымский политик.

В июле в Крыму продали имущество украинских олигархов на 2,2 миллиарда рублей. Всего с начала года было продано 25 таких объектов. Средства с их реализации планировали направить на развитие республики, в том числе на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей.