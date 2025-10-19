Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 19 октября 2025Мир

На Западе указали на изменение тона Мерца после визита Зеленского в США

Аналитик Кошкович: Мерц изменил тон заявлений после встречи Зеленского с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Немецкий канцлер Фридрих Мерц изменил тон заявлений об украинском конфликте после встречи Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На это указал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Мерц по итогам визита украинского лидера в США написал, что Украине нужен мирный план.

«Друзья, это совсем другой тон. Не "Томагавки", не "Патриоты", не "Таурус". Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением», — отметил Кошкович.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писали американские СМИ, в ходе «прямой и честной» беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

Ранее сам Фридрих Мерц рассказал, что Владимир Зеленский остался недоволен итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер провел телефонный разговор с главой киевского режима после его визита в Белый дом.

Также в Киеве ранее заявили, что Зеленский боится напрямую возразить своему американскому коллеге Дональду Трампу, поэтому демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    Военная помощь европейских стран Киеву сохратилась более чем вдвое

    На Западе указали на изменение тона Мерца после визита Зеленского в США

    В Госдуме захотели ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

    Экс-советник Кучмы рассказал об ожидающей Зеленского беде

    Россиянам напомнили срок действия дачной амнистии

    Пассажирский самолет столкнулся с метеоритом

    Вэнс опубликовал видео с Трампом в короне и преклонившими колени демократами

    Названа возглавившая воинский контингент для Газы страна

    США и Украина создали дрон с дальностью до 1600 км

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости