В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

Аналитик Риттер: ВС России начали уничтожать военные объекты на Западной Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия внушила НАТО, что та может размещать на Западной Украине военные объекты. Позже РФ начала методично уничтожать эти объекты, высказал свое мнение в эфире YouTube-канала военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Россия позволяла НАТО размещать на Западе Украины оборонные мощности, оружейные склады», — отметил эксперт.

Если бы ВС России сразу действовали решительно, то эти склады и оборонно-промышленные объекты были бы построены на территории НАТО, а значит, в недосягаемости для РФ, считает Риттер.

По его словам, Москва умело создала видимость, что Западная Украина — абсолютно безопасный регион для размещения в нем самых разных объектов военного назначения. Страны НАТО в итоге клюнули на эту уловку.

Ранее экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что Украине стоит пойти на переговоры с Кремлем об условиях мира, поскольку победить Россию в конфликте у нее не получится. Эксперт также считает что Запад ведет гибридную войну с РФ.

До этого в США также заявили, что Украина не может победить в конфликте с Россией, поэтому дипломатия является единственным путем к миру.

