Обнаружены оставленные ВСУ при отступлении «подарки»

Минобороны России: Бойцы ВСУ при отступлении минируют все, даже дрова и зайцев

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая, стремятся заминировать все, вплоть до дров и зайцев. Об этом заявил военнослужащий ВС России с позывным Кнут, его слова приводит Минобороны РФ, передает РИА Новости.

При взятии под контроль новых территорий военные группировки войск «Восток» находят оставленные украинскими солдатами «подарки» — замаскированные мины-ловушки.

«Трогать вообще все запрещено. Знают, что при наступлении холодов начинают топить печки... минируют их полностью — разбирается полено, устанавливаются, когда вы его положили, не сразу происходит взрыв... Сначала все топится, все хорошо, а потом, когда личный состав уже оказался рядом для обогрева, происходит взрыв», — рассказал Кнут, отметив, что российские военные при заходе на позицию специально проверяют такие бревна на предмет взрывчатки.

По словам инженеров, мины и самодельные взрывные устройства (СВУ) прячут в самых неожиданных местах — в игрушках, бытовых вещах. «Вплоть до того, что просто берут зайца, вытряхивают все из него, запихивают мину КПТМ-3 и минируют ее с помощью электромагнитного датчика цели», — добавил Кнут.

Ранее российский боец с позывным Дамбо рассказал об украинских минах в бронежилетах. Он подчеркнул, что такие методы противника представляют особую опасность.