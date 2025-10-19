Мир
Отец Маска обвинил западные каналы во вранье и начал смотреть российский

Эррол Маск обвинил западные каналы во вранье и начал смотреть RT
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Nemyshev Vyacheslav / Globallookpress.com

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в эфире RT обвинил западные каналы во вранье, отметив, что там считают своих зрителей идиотами.

По его словам, во время просмотра CNN еще 10 лет назад он отмечал, что там говорят неправду и «полнейшую чушь».

«Это вранье. Я что, идиот? Это не так. Потом я начал смотреть RT», — поделился Маск-старший. Он считает, что российские журналисты, когда в США еще было вещание канала, говорили там разумные вещи, не пытались заставить думать определенным образом. При этом Эррол был согласен с тем, что там говорят.

Ранее отец миллиардера резко высказался о Европейском союзе, назвав его организацией, которой «не должно быть».

