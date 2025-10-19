Зеленский отказался выводить ВСУ из ДНР по требованию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), чего якобы потребовала Россия. Об этом украинский лидер заявил в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Мы ничего России дарить не будем», — сказал Зеленский.

Он также обсудил с главой генштаба ВСУ ряд шагов на фронте и дальнобойные удары по российской территории. По словам Зеленского, ВСУ якобы «каждые день-два» бьют по российской нефтяной промышленности.

Ранее источники The Washington Post (WP) сообщили о том, что президент России Владимир Путин озвучил американскому коллеге Дональду Трампу требование для прекращения украинского конфликта. Он заявил, что Киев должен полностью отказаться от подконтрольной ему территории ДНР.